Nuovo nido, vinto il bando per il finanziamento

I soldi ci sono. Un milione e 650mila euro vinti in un bando PNRR su tre linee di finanziamento, 110mila invece per la progettazione. Un calcio definitivo alle liste di attesa con il nuovo asilo di Lammari in via delle Ville che sarà realizzato entro breve tempo e che permetterà di colmare una lacuna nella parte nord del territorio capannorese per la custodia di bambini da zero a tre anni.

La conferma dalla determinazione numero 93 dello scorso 6 febbraio. Il Municipio di piazza Moro ha individuato le risorse finanziarie, circa 110mila euro per la stesura del progetto definitivo. Affidati anche gli incarichi per gli studi geologici. Il Nido sarà realizzato nello stesso punto dove venne edificata la struttura del "Cosimo Isola" (nella foto Alcide del 2016), come si ricorderà chiusa per problemi anni fa e che verrà demolita, salvo il recupero delle parti ancora sfruttabili, se presenti. Quindi demolizione e ricostruzione. Ecco perché si parla di nuovo asilo.

L’opera, infatti, verrà rifatta daccapo, completamente. Vi convergeranno anche i fondi del risarcimento, almeno una parte, (il resto in altre opere di edilizia scolastica) che il Municipio di piazza Moro ha chiesto come parte lesa nella vicenda giudiziaria non ancora conclusa. L’intervento è stato infatti inserito nell’ambito della missione 4 "istruzione e ricerca".

L’edificio che ospiterà il nido, avrà una superficie coperta di oltre 700 metri quadrati ed ospiterà tre sezioni, per un totale che arriverà a 60 bambini. Dovrà essere realizzato secondo moderni ed efficaci criteri di energia rinnovabile, all’avanguardia e improntato all’efficienza energetica. L’accesso verrà mantenuto da via delle Ville con un parcheggio dedicato. Si prevedono spazi comuni, anche all’aperto, che consentiranno lo svolgimento di attività didattiche condivise tra le varie sezioni. La struttura sarà circondata da un’ampia area verde.

La zona nord del territorio, particolarmente popolosa, necessita di un fabbricato per la prima infanzia per soddisfare le esigenze delle famiglie e con la costruzione del nuovo nido si vuole restituire alla comunità un’opera che risponde proprio a queste necessità. Un immobile che avrà caratteristiche particolari pensate anche per un nuovo approccio formativo. C’è anche la volontà di costruire una scuola d’infanzia nella zona sud, a San Leonardo in Treponzio.

Massimo Stefanini