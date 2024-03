Nuovo incontro per conseguire il “Patentino dell’ospitalità“

Oggi pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso la sede dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio in via Umberto I, a Borgo a Mozzano, si tiene il terzo appuntamento con il Patentino dell’ospitalità rivolto agli operatori di tutto il sistema di accoglienza dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, presieduto da Andrea Tagliasacchi, sulle nuove opportunità e i nuovi prodotti da sviluppare nelle aree boschive, legati agli aspetti del benessere, e un approfondimento sul tema della sostenibilità, per raccontare e viver eil territroio al megio.

"Conoscere la domanda per adeguare l’offerta: le esperienze gastronomiche, bee tourism (apiturismo) e selviturismo" è questo il titolo specifico dell’incontro in presenza che offrirà ai partecipanti la possibilità di fare domande e dialogare con i relatori Francesco Meneguzzo del Cnr e l’assessore del Comune di Vaglia (Firenze) Laura Nencini, i quali interverranno da remoto.

Introduce e coordina l’incontro Sandro Billi del Centro Studi Turistici di Firenze.