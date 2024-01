Nuovo impianto semaforico. Esperimento riuscito

L’esperimento è perfettamente riuscito. Il nuovo impianto semaforico installato in piazza del Porto, all’incrocio con il viale Europa e la Bientinese, subito dopo il passaggio a livello nel centro di Altopascio, (sono stati calcolati ventimila veicoli circa al giorno in quell’area), rende la circolazione più fluida, più snella, più scorrevole. Il motivo? Semplicissimo. La durata del rosso è stata accorciata di circa 20 secondi, così come il timing dell’intero ciclo che prevede il verde dalle tre direzioni (c’è anche corso Cavour), lo spazio di attraversamento pedoni. In totale per completare il tutto servivano un paio di minuti. Adesso molto meno. E’ stato calcolato che in un’ora si "risparmiano" quasi cinque minuti.

Trecento secondi in cui c’è il verde rispetto al rosso di prima e in quel lasso di tempo ne passano di mezzi. Immaginate la situazione tra le 18 e le 19 di sera, la classica ora di punta, con la chiusura delle fabbriche. Il vantaggio è notevole. Il tempo è relativo, diceva qualcuno, ma in questo caso è l’apparato ad aver fornito vantaggi. Sono state eseguite delle prove, altre ne saranno fatte, ma il miglioramento è tangibile. C’è soltanto un difetto che è rimasto e che purtroppo senza l’intervento di Ferrovie dello Stato, non è possibile modificare.

Per chi arriva dal viale Europa e vuole svoltare a destra, verso Lucca, può trovare il rosso anche per venti minuti, se chiude il passaggio a livello o se, è accaduto spesso, l’elettronica fa cilecca e rimane chiuso anche dopo che i treni sono transitati. RFI dovrebbe modificare alcune tempistiche sui propri congegni e non è detto che non succederà. Per il momento, però, la situazione è questa.

Massimo Stefanini