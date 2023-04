“Nuovo impianto Iliad nella zona di Mutigliano Il Comune intervenga“

Giuseppe Nardi, ex presidente di circoscrizione, è preoccupato per una novità approdata a Mutigliano. “E’ stato recentemente installato da parte di Iliad 5G un palo di grandi dimensioni nel centro abitato di Mutigliano – fa sapere Nardi –. In merito si deve esprimere, con fermezza, delle forti preoccupazioni poichè, come è noto, la presenza di questo tipo di impianto procura delle emissioni elettromagnetiche che risultano essere dannose per la salute dei cittadini. Per questo invito l’amministrazione a far a rimuovere la struttura e a revocare l’eventuale autorizzazione“.