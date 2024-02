Nuovo concerto della stagione “Aml“:. Elia Cecino al piano

La stagione dell’Associazione Musicale Lucchese riprende con l’appuntamento del 10 febbraio che vedrà protagonista un giovanissimo e bravissimo pianista, Elia Cecino, recente vincitore del primo premio all’Iturbi International Piano Competition 2023 di Valencia. Il concerto si terrà nell’Auditorium del Boccherini. Il 24 febbraio, come ogni anno, ci sarà il concerto dedicato a Luigi Boccherini (nato a Lucca il 19 febbraio del 1743) e in questa edizione il protagonista sarà il Nuovo trio d’archi italiano, composto da Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello, prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Il 10 marzo, la seconda incursione, stavolta nella musica di oltre oceano di Villa-Lobos, Piazzolla, Gershwin e altri autori americani con il Cuarteto Latinoamericano, ensemble considerato il più autorevole interprete della musica latino-americana contemporanea e non solo, nominato nel 2002 a due Grammy Awards. La prima parte della stagione si chiude il 23 marzo con il recital del pianista Alexander Gadjiev, vincitore del Premio Zimerman e del Secondo Premio al Concorso Chopin di Varsavia nel 2022.