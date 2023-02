Nuovo cinema Boccherini In note Fellini e la società

L’orchestra come metafora della realtà, i complessi rapporti che tengono unita o possono distruggere una compagine musicale, e il direttore, personificazione del potere che riporta l’ordine. È l’Italia del dopo ‘68 quella che Federico Fellini racconta nel suo “Prova d’orchestra”, uno dei pochissimi film “politici” del grandissimo regista italiano, girato per la Rai nel 1979, protagonista del prossimo appuntamento con “Nuovo cinema Boccherini”, lunedì 20 febbraio, alle 20.45 all’Auditorium di piazza del Suffragio.

Film apparentemente minore, girato con un budget ridottissimo di appena 200 milioni di lire, senza attori professionisti e con una trama apparentemente semplice, “Prova d’orchestra” affronta invece temi complessi, politici, i pericoli, i rischi della società italiana uscita dagli sconvolgimenti del ’68 con tutto ciò che quel periodo aveva comportato e poi avrebbe causato negli anni successivi. Ne viene fuori un interessante spaccato dell’Italia in un periodo contraddistinto da incertezza, paure e allo stesso tempo voglia di futuro, sulle note della stupenda musica composta da Nino Rota, poco prima della sua morte.

Il film sarà introdotto da Alessandra Fiori, docente di Storia della musica al Conservatorio “Boccherini”. L’ingresso è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sul portale Eventbrite. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it. Intanto oggi alle 17.30 all’auditorium Boccherini per celebrarne il compleanno (la città gli ha dato i natali il 19 febbraio di 280 anni fa) è in programma un grande concerto. Sul palco dell’auditorium saliranno il violoncellista Enrico Bronzi (nelle vesti di direttore concertatore), il pianista Simone Soldati e l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”. Il concerto si apre con la Sinfonia in re maggiore, G 490, opera giovanile di Luigi Boccherini composta nel 1765 come ouverture per la cantata La confederazione dei Sabini con Roma, in occasione delle “Tasche”, le elezioni delle massime cariche esecutive della Repubblica di Lucca.

A seguire il Concerto per pianoforte n. 13 in do maggiore, K1 415 (K6 387b) di Wolfgang Amadeus Mozart e poi il Concerto per violoncello e orchestra in re maggiore di Leonardo Lèo, compositore tra i massimi esponenti della scuola napoletana, considerato il più versatile della sua generazione. A chiudere, ancora Boccherini con il Concerto per violoncello e orchestra in la maggiore, G 475. Le note al concerto saranno a cura di Marco Mangani, presidente del Centro Studi Luigi Boccherini.