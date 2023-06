Nuovo campo sportivo Approvato il progetto

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di recupero e di adeguamento funzionale del campo sportivo di Pieve San Paolo, nell’ambito di finanziamenti che arrivano dall’Unione Europea, PNRR nello specifico. Un milione e 300 mila in totale le risorse assegnate. Tutto certificato dalla determinazione numero 647 del primo giugno del Comune di Capannori. La struttura, di proprietà comunale, presenta gravi criticità in merito al degrado della recinzione perimetrale del campo da gioco e necessita di una manutenzione sia edilizia sia sotto il profilo impiantistico del fabbricato che ospita gli spogliatoi degli atleti. Si rendeva pertanto necessario intervenire. L’amministrazione civica ritiene il campo sportivo di Pieve San Paolo un centro importante per le attività sportive e luogo di sana espressione e aggregazione giovanile che investe tutte le fasce sociali e che la giunta intende mantenere questo impianto, migliorandolo e rendendolo sicuro per tutti. Nello specifico, il Comune di Capannori ha chiesto un contributo per l’adeguamento del piccolo stadio della frazione, in relazione al rifacimento della recinzione del campo principale ed alla realizzazione di un nuovo edificio per gli spogliatoi. Due i lotti, le tranche di canali di finanziamento, per un milione e 300 mila euro complessivi.

Il primo importo di 920.000 euro, di cui 700.600 per lavori, compresi oneri per la sicurezza; il secondo dell’importo complessivo di 400.000 euro, di cui 251.000 per lavori ed oneri per la sicurezza.

Obiettivo raggiunto, dunque, in merito a questo impianto sportivo che svolge un ruolo fondamentale, con la società locale che ha sempre lavorato per far crescere i giovani.

Ma.Ste.