Nuovo campo da basket con street art Unione di intenti all’insegna dello sport

Presentato a San Filippo il progetto di riqualificazione del nuovo campo da basket all’aperto con intervento di ‘street art’ che sarà realizzato da Amici della Pallacanestro Luca Del Bono onlus e dal Comune di Lucca con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Regione. L’Associazione Amici della Pallacanestro si è fatta carico di rinnovare le superfici di gioco che saranno adeguate e sostituite con un intervento della ditta specializzata Mapei utilizzando anche un finanziamento messo a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Terminato il lavoro strutturale entrerà in gioco Teo Pirisi - in arte Moneyless che realizzerà con l’Associazione StArt un intervento di ‘street art’ su tutta l’area. “Questo intervento è un modello di come enti e associazioni – afferma l’assessore Fabio Barsanti – possono contribuire al recupero di strutture creando identità e comunità nei nostri quartieri più moderni. Il recupero degli impianti polivalenti, in buona parte composte da campini da basket, è fondamentale per promuovere lo sport tra i giovani e per valorizzare quartieri e frazioni del territorio. Per questo abbiamo accettato subito la proposta degli Amici della Pallacanestro“.