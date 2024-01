Nuovo bando Erasmus+, candidature alla Jam Academy Lucca

Aperte alla Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it) le candidature per il bando Erasmus+ che offre, a tutti gli studenti che hanno ottenuto il Level V dei corsi Bachelor in Music Production o Music Performance, di vivere un’esperienza lavorativa all’estero all’interno di aziende che operano nel mercato dell’industria musicale. Gli studenti risultati idonei all’ottenimento della borsa di studio Erasmus+ svolgeranno una work experience di 3 mesi, tra febbraio e maggio, all’interno di uno dei Paesi del network, tra i quali Albania, Belgio, Germania e Spagna.

Jam Academy Lucca ha negli anni attivato e mantenuto una rete stabile di collaborazioni internazionali che conta oltre 20 realtà tra le quali, oltre al Programma Erasmus+ (Europa), FEM Art Company di Seul (Corea del Sud), CreativeApplications.net (globale), Tour Music Fest (Europa), AES Audio Engineering Society (USA), Lukas Global School (Korea), In Motion Beat Fest (New York), Uijeongbu Music Theatre UMTF (Seul), Conservatorio della Svizzera italiana (Endimburgo), Keep Music Alive (Filadelfia USA), Daejin University (Korea), Loimaa Music School (Finlandia).

Per candidarsi all’Erasmus+ occorrono i seguenti requisiti: titolo professionale EQF Regione Emilia Romagna, IFTS o Pearson BTEC nei 12 mesi precedenti la call; maggiore età; residenza in Italia; diploma ottenuto da non oltre 12 mesi dall’inizio della mobilità negli indirizzi di progetto; essere inoccupato o disoccupato al momento della candidatura; non essere beneficiario di ulteriori borse di mobilità transnazionale per il periodo di svolgimento del tirocinio. La scadenza per le candidature è oggi.