Nuovo asilo nido di Tassignano Affidati i lavori per la realizzazione In autunno lo start ai cantieri

Il nuovo asilo di Tassignano è più vicino. Affidati i lavori per la realizzazione, a breve lo start al cantiere, sarà allestito il prossimo autunno, una volta terminati tutti gli espletamenti burocratici previsti dall’iter di gara. L’opera è finanziata grazie ai bandi Pnrr. La nuova struttura rivolta alla prima infanzia sorgerà al posto della ex scuola primaria di Tassignano, in via della Chiesa angolo con via delle Scuole. L’amministrazione stanzierà 560 mila euro, che si aggiungono agli 800 mila provenienti dai fondi europei.

Il nuovo complesso ospiterà 30 bambini di età tra 0 e 36 mesi, e sarà costruito ex novo dopo la demolizione dell’immobile della ex elementare della frazione. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad affidare i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico in un’area centrale del nostro territorio con un ampio bacino di utenza, in grado di ospitare 30 bambini – dichiarano l’assessore all’edilizia scolastica e alle politiche educative, Francesco Cecchetti e il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli - siamo convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e, in primis, dai nidi che svolgono una funzione pedagogica fondamentale, ma hanno anche un’importante funzione sociale, perché aiutano i genitori a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro. Di qui la scelta di realizzare un nuovo nido per ampliare l’offerta di questo importante servizio sul nostro territorio. L’amministrazione comunale si era presa l’impegno di restituire alla comunità, con una funzione pubblica, l’immobile che ospita l’ex scuola primaria di Tassignano, chiusa alcuni anni fa per motivi di sicurezza, e l’impegno è stato rispettato".

Il nuovo asilo nido di Tassignano avrà un unico piano per una superficie complessiva di circa 340 metri quadrati con un ampio spazio esterno. Dal punto di vista energetico sarà un edificio a energia quasi zero. Per rimanere in tema, Il nuovo asilo nido di Lammari, per il quale l’amministrazione Menesini ha ottenuto un finanziamento ministeriale di circa 2 milioni di euro, sarà ricostruito in via delle Ville nello stesso luogo dove ancora sorge l’asilo nido Cosimo Isola. La nuova struttura per la prima infanzia sarà costruita dopo la demolizione dell’attuale durante la quale saranno salvate le parti recuperabili.

Massimo Stefanini