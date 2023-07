Nuovo appuntamento con lo shopping sotto le stelle in centro

Terzo appuntamento questa sera con i “Giovedì di luglio”, tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro in totale gli appuntamenti in centro storico fino a giovedì 27, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Dopo l’ottimo avvio in termini di presenze delle prime due settimane, un’altra serata con un occhio di riguardo ai saldi estivi, arricchita anche dallo svolgimento del concerto di Lil Nas X al Summer Festival.