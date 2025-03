Nuovi varchi nella ztl. Assemblea coi cittadini

Nuovi varchi nella ztl, ci siamo. Inizierà a breve la fase di installazione dei dispositivi elettronici che controlleranno in uscita il sistema della zona a traffico limitato del centro storico di Lucca e l’amministrazione comunale ha deciso di convocare un’assemblea per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema che prevede un potenziamento delle telecamere con 14 nuovi varchi in uscita a cui prenderanno parte il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla Mobilità Remo Santini.

L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 21 nella casermetta del baluardo Santa Croce, con accesso dalla salita di piazzale San Donato (zona Pelleria). Sarà un’assemblea aperta a residenti, categorie economiche, operatori che per lavoro devono entrare e uscire dal centro storico nonché agli abituali frequentatori della città. Il progetto definito messo a punto dall’amministrazione già da diversi mesi è giunto alla fase conclusiva dopo il lungo iter autorizzativo (e qualche ritardo) degli enti competenti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

"Nel giro di poche settimane – si legge in una nota – inizieranno i lavori di installazione dei nuovi 14 dispositivi elettronici e la riconfigurazione di alcuni già esistenti. Il tutto per giungere a un potenziamento del monitoraggio, controllo e accertamento delle infrazioni relative alla zona a traffico limitato, con l’obiettivo di individuare con maggiore puntualità coloro che violano la zona a traffico limitato e rispondendo così alle precise esigenze di regolamentazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale del territorio".

"Finalmente giungiamo a una svolta decisiva per il traffico dentro le Mura, un progetto capace di incidere sulla qualità della vita dei cittadini e sulla gestione di uno dei centri storici più belli del mondo – affermano Pardini e Santini – Con un investimento di oltre 300mila euro andremo a ridurre la pressione dei veicoli di chi abusa in vario modo della presenza nella Ztl. Attualmente infatti risulta la permanenza di un grande numero di mezzi che si protrae oltre le fasce di circolazione consentite e l’impiego delle strade del centro storico risulta decisamente maggiore in termini temporali rispetto a quello programmato. Ci sono poi veri e propri fenomeni di accesso abusivo ‘saltando’ le telecamere in entrata. Con le 14 nuove telecamere il sistema sarà decisamente meno permeabile. Ma tutto questo non deve essere letto solo come un provvedimento punitivo ma anche come un modo di fotografare in modo più esatto la situazione reale andando poi ad apporre correttivi ove necessario".