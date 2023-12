Nuovi spogliatoi al campo sportivo

Per lo stadio Luigi Orlando di Fornaci di Barga: proseguono i lavori per migliorare la struttura e renderla sempre più fruibile, sicura e accogliente. Parola di Amministrazione Comunale che ha annunciato oggi che nei giorni scorsi sono infatti, sono arrivati i nuovi moduli per gli spogliatoi, che andranno così a risolvere a rendere molto più funzionale ed in linea con le normative federali l’utilizzo dell’impianto.

Un lavoro che va a sommarsi, sottolinea in un comunicato proprio il comune di Barga, agli interventi precedenti, portati avanti sempre dall’amministrazione Campani, per rifare la recinzione e garantire quindi una maggiore sorveglianza all’impianto. L’investimento complessivo per il rinnovamento del campo sportivo è stato di 364mila euro finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Barga.

Per i lavori in corso, ora l’obiettivo dell’amministrazione comunale è di inaugurare i nuovi spogliatoi entro i primi mesi del 2024. Ma si punta a proseguire l’intervento per il totale adeguamento di tutta la struttura: " "Stiamo cercando ulteriori finanziamenti per proseguire con i lavori di miglioramento della struttura - commentano la sindaca Caterina Campani e l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti - in particolare delle tribune - con l’obiettivo di renderla sempre più un’eccellenza del territorio".