Nuovi reperti archeologici a Lucca: scoperta la canaletta in piazza coperta

"I resti della pensilina del vecchio tram, affiorati in piazza della stazione, hanno destato curiosità e interesse. Altrettanto non si può dire per quello che sta accadendo dentro il cantiere della piazza coperta in via Consani a San Concordio, ove negli ultimi giorni sono state portate alla luce ennesime strutture archeologiche, nascoste dietro una recinzione alta e impenetrabile".

Lo denuncia con una lettera aperta inviata al sindaco, il comitato ”Per S.Concordio – Amici del Porto della Formica”. "Ancora una volta – viene spiegato – sono i cittadini a darne comunicazione alla città, anche se in questa occasione c’è un team di archeologi che segue con attenzione gli scavi, a differenza di quanto avvenuto nel maggio del 2022, quando una buona parte degli scavi per la bonifica ambientale nell’area Gesam lungo via Formica sono stati eseguiti senza la autorizzazione della soprintendenza e senza la sorveglianza archeologica, e le importanti strutture murarie degli scali cinquecenteschi del porto della Formica si sono potuti scoprire solo perchè una signora che passava di lì ha visto dal cancello una bitta per l’ormeggio della barche, divelta dalla benna”.

Stando a quanto vien riferito dal Comitato, "la settimana scorsa, sotto l’attenzione degli archeologi, è venuta alla luce, nei pressi dell’incrocio tra via Consani e via Formica, una canaletta in pietra, parte di una struttura più ampia, molto probabilmente riferibile agli sbocchi nel canale Formica. Con questo ultimo ritrovamento sono ben 6 le zone archeologiche che si trovano all’interno dell’area ex Gesam portate alla luce dal 2009 ad oggi: l’area degli scali del porto, l’area della darsena del porto, le due aree dei muri di contenimento del bacino, l’area dei forni e delle condotte del primo impianto del gasometro e l’area del piccolo insediamento etrusco, più la canaletta di questi giorni, ancora da definire".

Il Comitato ha chiesto al Comune un incontro per una progettazione condivisa delle resedi esterne della piazza coperta, che tenga in particolare conto delle emergenze archeologiche e delle vie d’acqua, e che non preveda l’abbattimento del muro lungo via Formica.

Inoltre, viene ribadito il giudizio negativo sulla piazza coperta, voluta dalla precedente amministrazione che ha negato l’importanza del sito del porto e che ha lasciato in eredità una costruzione dal pesante impatto.