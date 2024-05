Nuovi progetti nel territorio. In arrivo quasi un milione: "In aiuto alla residenza"

Ammonta a 967 mila 146 euro il finanziamento complessivo ricevuto dal Comune di San Romano per quattro progetti che incideranno, concretamente, sulla qualità della vita dei residenti. Infatti l Comune di San Romano in questa settimana partiranno i lavori sui due cantieri nel capoluogo che fanno parte, assieme alla palestra, già in corso d’opera, del progetto Abitare la Valle del Serchio, inserito nel PINQuA (Programma Innovativo Qualità dell’Abitare) finanziato da Ministero delle Infrastrutture, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e coordinato dall’Unione Comuni Garfagnana.

Il primo progetto ha come obiettivo la riqualificazione del pian terreno di Palazzo Pelliccioni dove sarà organizzato un luogo di aggregazione sociale e di condivisione di spazi e servizi comuni. Il progetto prevede lavori di riqualificazione energetica degli ambienti, la realizzazione dell’impiantistica necessaria, anche in ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai fini dell’accessibilità completa di tutti gli spazi. "Il secondo progetto- spiega il sindaco Raffaella Mariani - riguarda invece il completamento del complesso destinato ad unità abitative per anziani, giovani coppie e turisti in prossimità della chiesa parrocchiale e si inserisce in un più ampio contesto, avviato dall’Amministrazione comunale, che prevede il recupero e la rigenerazione di una serie di edifici da tempo disabitati nel centro storico del capoluogo. I lavori permetteranno di restituire la funzionalità ad uso abitativo degli spazi adiacenti alla rigenerazione già terminata. La riqualificazione del paese potrà incoraggiare nuove residenze e dare beneficio a tutto l’abitato".

Grazie al Progetto PINQuA, oltre che al recupero di spazi e luoghi destinati alla socialità e all’abitare, l’Amministrazione comunale ha potuto ripensare, in chiave innovativa, l’utilizzo di contenitori non utilizzati provvedendo all’adeguamento strutturale, l’efficienza energetica, alla dotazione di moderne tecnologie, alla cura e alla valorizzazione di beni non utilizzati o in stato di abbandono. "Rendere fruibili i nostri centri storici- conclude il sindaco Mariani- per contrastare abbandono e disinteresse, incoraggiare la residenza di famiglie grazie alle opportunità offerte, deve essere l’obiettivo principale. La bellezza, la qualità di vita, la coesione sociale ancora molto forte dei nostri paesi faranno senz’altro la differenza".

Dino Magistrelli