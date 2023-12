nuovi limiti a 30kmh

Nel 2024 arriveranno altre due zone con limite a 30 chilometri orari nel territorio capannorese. Una in via

di Carraia, a Carraia e Toringo, e l’altra sulla direttrice stradale via Spadoni-via Lombarda-via dei Masini a Marlia. Il progetto esecutivo dell’intervento finanziato con 300mila euro è stato approvato e nei prossimi giorni prenderà il via la gara per l’affidamento dei lavori. Insieme all’istituzione del limite di velocità fissato a 30Kmh saranno anche realizzati nuovi tratti di marciapiede, isole spartitraffico, attraversamenti pedonali protetti e rialzati e intersezioni colorate finalizzati alla protezione di pedoni e ciclisti.

"Con la ormai prossima indizione della gara d’appalto - commentano gli assessori

ai Lavori pubblici, Davide

Del Carlo e alla Mobilità, Giordano Del Chiaro -

si avvicina l’inizio dei lavori, previsto ad inizio 2024, per migliorare la sicurezza stradale e, in particolare, la sicurezza

di pedoni e ciclisti".

Nel dettaglio, in via di Carraia partendo da est e procedendo in direzione ovest è prevista l’istituzione del limite

di velocità di 30 kmh dall’incrocio con via di Tiglio, lunghezza 500 metri. In via Spadoni-Lombarda-dei Masini, si andrà fino all’incrocio col viale Europa, per 200 metri. Ma. Ste.