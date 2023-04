Nuovi guardrail sui ponti autostradali Da lunedì al via i lavori

I lavori partiranno lunedì 17 e andranno avanti fino ai primi di giugno (cioè fino a fine lavori). In questo lasso di tempo via dei Centoni sarà chiusa al transito nel tratto interessato dal cantiere per l’installazione dei nuovi guardrail lungo il cavalcavia autostradale. I lavori interesseranno anche via dei Barcaioli, con il divieto di sosta e il senso unico alternato, regolato da semaforo, per un tratto di circa 50 metri a partire dall’intersezione con via dei Centoni, e via della Fossetta, sempre a Badia Pozzeveri, dove è già stato istituito il senso unico alternato con impianto semaforico. I lavori, condotti da Autostrade per l’Italia Spa, prevedono la sostituzione delle barriere di sicurezza poste a protezione dei cavalcavia autostradali con nuovi guardrail più sicuri e adeguati alle attuali norme di sicurezza. Con questi interventi, inoltre, saranno realizzati nuovi marciapiedi in via della Fossetta, proprio sul ponte autostradale, oggi completamente sprovvisto di questo passaggio pedonale.