Nuovi guai per l’assassino di Luigi Pulcini

Una nuova, scioccante, rivelazione ditro ad uno dei casi di cronaca che ha maggiormente scosso la Lucchesia nel corso degli ultimi mesi. Nuovi problemi, infatti, per Richard Balestra, il classe 2003 che nell’estate di due anni fa, con un pugno, provocò la morte di Luigi Pulcini. Necessario fare un passo indietro e tornare al 6 agosto 2023, quando il giovane, davanti ad un bar, sente un apprezzamento ritenuto troppo pesante nei confronti della sua compagna. Perde la testa e colpisce il pensionato Luigi Pulcini, seduto al bar, con un pugno alla tempia. Pulcini cade a terra, sbatte la testa e morirà diversi giorni più tardi all’ospedale di Pisa. Balestra, invece, la sera stessa si presenta dai carabinieri di Altopascio, accusandosi di quanto successo. Scatterà l’arresto e in seguito il patteggiamento, con la pena di 5 anni per il giovane. Nel momento dell’arresto, però, come è giusto e naturale che sia, è stato sequestrato il cellulare di Richard Balestra. E proprio all’interno del telefono del ragazzo è contenuta una nuova, sconvolgente, prova contro di lui. La prossima settimana, al tribunale di Lucca, si terrà un’udienza in cui Richard Balestra dovrà rispondere dell’accususa di detenzione di materiale pedopornografico.

ia.na.