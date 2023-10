Nuovi divieti di sosta. Scatteranno domani

Da domani entreranno in vigore nuovi divieti di sosta nel centro di Altopascio. L’area interessata è quella che parte dall’incrocio tra via Marconi e via Casali, fino a proseguire dietro le scuole elementari e nel quartiere dell’edilizia popolare: vie Regione Marche, Regione Emilia Romagna. La polizia Municipale ha elaborato la mappa tenendo conto di alcune esigenze fondamentali.

Primo tratto, quello che da via Marconi, a senso unico, svoltando a sinistra, di fronte al bar Stadio, conduce verso la parte sud della cittadina del Tau, a doppio senso di marcia. Con le auto parcheggiate, coloro che svoltano da via Marconi si incrociano con quelli che, al contrario, arrivano da via Casali e possono girare solo in direzione mancina verso il semaforo, all’intersezione con la Bientinese. Gli spazi sono angusti, con possibile occupazione dei marciapiedi, manovra sempre pericolosa.

Capitolo stadio. Mesi fa il Tau calcio e la Misericordia lanciarono un appello congiunto visto che l’uscita delle ambulanze è contigua al muro del campo sportivo comunale, affinché si lasciasse apertura libera per i mezzi di soccorso. Il piccolo parcheggio antistante l’impianto sportivo può accogliere poche vetture e bisogna considerare che con la squadra amaranto in serie D, spesso vi sono pure i tifosi delle altre squadre, talvolta espressione di capoluoghi provinciali con decine di persone al seguito. Anche se, in caso di esodi massicci, vedi partita delle scorse settimane con il Grosseto, si gioca a Ghivizzano. I posti vicino all’uscita delle ambulanze andranno lasciati liberi, perché altrimenti fioccheranno le multe.

Altro divieto di parcheggiare evidenziato con apposita segnaletica (questo vale per tutti i nuovi divieti), dietro le scuole primarie, in via Casali. Strada a doppio senso, presa d’assalto specialmente il giovedì, giorno di mercato settimanale, con auto sui marciapiedi e difficoltà a transitare sulla carreggiata per due auto che viaggiano in direzione opposta.

Dal primo novembre, inoltre, divieto di sosta lungo tutta via Regina Elena, alla stazione ferroviaria, in previsione di un massiccio afflusso di veicoli di persone che prenderanno il treno per recarsi ai Comics.

Massimo Stefanini