Nuovi corsi per il “Patentino dell’ospitalità“

Giovedì 4 aprile, dalle 15 alle 18, si terrà, in modalità online sulla piattaforma Zoom, il quarto appuntamento con il Patentino dell’ospitalità rivolto agli operatori dell’accoglienza dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio. "Hospitality: come orientarsi nel mondo dei pagamenti digitali" è il titolo di questo appuntamento. Un viaggio nei sistemi di pagamento, per conoscere e approfondire le tante piattaforme che si stanno sviluppando con differenze per ogni Paese.

Interverrà il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa e provincia Andrea Romagnoli e coordinerà il direttore di The Plus Planet Paolo Pestelli. "Sapersi orientare tra le nuove piattaforme digitali – spiegano i coordinatori- permette agli operatori di facilitare il pagamento da parte degli ospiti e di entrare in contatto con molti di essi". È gradita la prenotazione all’e-mail: [email protected]. La partecipazione è gratuita.

L’obiettivo primario del Patentino dell’ospitalità è quello di promuovere e valorizzare il territorio della Garfagnana e Valle del Serchio, oltre a quello di creare reti e sinergie tra operatori del territorio, favorendo la reciproca collaborazione e la costruzione di strumenti cooperativi condivisi.

Dino Magistrelli