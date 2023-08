Nuovi concorsi in Comune Si sbloccano le assunzioni

L’agognato posto fisso si staglia all’orizzonte. Il Comune annuncia infatti nuove assunzioni entro la fine dell’anno e un concorso per amministrativo. Con l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, adesso l’amministrazione comunale dà avvio alle assunzioni previste dall’aggiornamento del fabbisogno di personale approvato alla fine del mese di luglio dalla giunta e riferito al triennio 2023-2025.

Come già per la manovra approvata a febbraio, anche con questa revisione il Comune di Lucca rientra nella cosiddetta fascia dei Comuni virtuosi, in quanto il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti si colloca ben al di sotto del valore soglia per la fascia demografica. Le assunzioni introdotte dal nuovo piano, che saranno effettuate già a partire dalle prossime settimane, riguardano le figure di un tecnico per il settore dell’urbanistica, un amministrativo destinato al settore cultura e un amministrativo al settore dei tributi, oltre a due agenti di Polizia municipale. A queste assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, si andrà ad aggiungere la figura di un dirigente all’urbanistica a tempo determinato e saranno inoltre anticipate due assunzioni, a settembre prossimo quella di un tecnico per l’ufficio dei lavori pubblici e a ottobre quella di un tecnico all’ufficio traffico. Questo sul fronte delle nuove assunzioni, mentre per quanto riguarda il turnover, tra il 2023 e il 2025 si stima che saranno 78 i dipendenti che avranno lasciato il Comune di Lucca tenendo conto dei pensionamenti già programmati, nonché dei trasferimenti e dimissioni già verificatesi nel corso del 2023: in tutti questi casi viene garantito il ricambio principalmente attraverso mobilità e graduatorie in essere. Nel frattempo l’ufficio personale sta lavorando a preparare il bando di concorso per l’assunzione di una figura di amministrativo di categoria C, quindi rivolto a persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il concorso, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà essere bandito entro la fine di quest’anno e oltre all’assunzione immediata di una o più persone, genererà una graduatoria dalla quale il Comune di Lucca potrà attingere per eventuali reclutamenti nei due anni successivi.

“Con questa revisione del fabbisogno – spiega l’assessore al personale Moreno Bruni – abbiamo voluto rafforzare il presidio negli uffici a diretto contatto col cittadino, in particolare con le due ulteriori assunzioni alla Polizia municipale, che andranno ad aggiungersi alle quattro sostituzioni di agenti che a vario titolo hanno lasciato il Comando. Tutto questo a nostro avviso renderà più incisivo e capillare quel contatto diretto col territorio che per l’amministrazione comunale è di fondamentale importanza. L’ufficio personale, che mi sento di ringraziare pubblicamente, sta sostenendo un notevole sforzo per venire incontro ai programmi, e dunque alle necessità espresse in termini di fabbisogno di personale, da parte dell’amministrazione comunale“.