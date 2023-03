Nuovi assi viari L’allarme di Bianucci ”Via del Montescendi sarà tagliata in due“

"Assi Viari, via del Montescendi sarà tagliata in due da un terrapieno di cinque metri": lo afferma il consigliere di opposizione, Daniele Bianucci che nei giorni scorsi è stato nella zona per un sopralluogo.

"Coi nuovi assi viari, via del Montescendi, al confine tra San Cassiano e San Pietro a Vico – spiega il consigliere di Sinistra Con in una nota – sarà tagliata in due da un terrapieno di cinque metri, che attraverserà i giardini delle case e sarà alto più del primo piano degli edifici presenti. E, per questo – aggiunge Bianucci – sarà necessario realizzare pure una nuova viabilità da via dei Tognetti, per permettere alle persone di continuare ad accedere alle abitazioni".

Bianucci, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella zona nel corso del quale ha incontrato Mirko Venturi, Stefano Marianetti e altri abitanti dell’area, sottolinea proprio la preoccupazione degli abitanti anche per l’impatto ambientale della contestata opera che ha preso la forma di osservazioni a cui nessuno ha risposto.

"Neppure loro – aggiunge – hanno mai avuto modo di incontrare il commissario dell’Anas, ed avere un confronto diretto per condividere proposte e preoccupazioni. Eppure i problemi sono molti ed evidenti: e l’iter dell’opera procede adesso spedito, come abbiamo letto sulla stampa pure recentemente, senza che in nessuna sede si lavori davvero ad individuare e completare le modifiche sostanziali che a parole tutti dicono di volere, ma che nei fatti sono ancora molto lontani".

"In questa zona non esiste acquedotto – conclude Bianucci – e secondo il progetto i pozzi presenti dovranno essere tombati a causa dell’inquinamento che sarà prodotto dalla nuova viabilità. Come si potranno approvvigionare d’acqua le famiglie di qui? Ad oggi, il progetto non risponde a tale urgente interrogativo: e non ci pare una cosa da poco. Ma il problema non riguarda certo solo i cittadini di questa via: è il progetto stesso, appunto, ad ammettere come conseguenza automatica ed inevitabile la compromissione della falda acquifera, che rischia di incidere sulla salute dei cittadini di una vasta zona dell’intero nostro territorio. Ad oggi, il progetto non risponde a tale urgente interrogativo: e non ci pare una cosa da poco".