Nuovi ambulatori ospedalieri

Particolare attenzione è stata posta sulla cosiddetta ‘violenza economica’, fenomeno sommerso, ma che merita molta attenzione. Tra le iniziative del 2023, la Cpo ha realizzato la campagna di distribuzione di sottobicchieri con il logo ‘Scegli di vivere, scegli di parlare’. E’ stato, inoltre, effettuato un flashmob durante l’ultimo corso del Carnevale di Viareggio, che ha colorato di arancione l’evento.

"Proseguiamo nell’apertura di ambulatori di estetica oncologica nei tre presidi ospedalieri della provincia – dice la dottoressa Banti –. Saranno creati spazi accoglienti, confortevoli e riservati, nei quali le pazienti non assoceranno l’ospedale a malattia e dolore, ma dove potranno concedersi momenti di benessere e relax".

Altro importante obiettivo è quello della prosecuzione della distribuzione di libri che raccontano storie libere da stereotipi sessisti, alle scuole materne e primarie della provincia, per favorire una cultura della parità, dell’uguaglianza di diritti e del rispetto. "Anche nel corso del 2023 – dice Banti – portiamo avanti il progetto ‘Adotta una rotonda’, sulla scorta di quanto effettuato dal Comune di Lucca che ha intitolato alcune rotonde a delle donne del territorio. Floricoltori, aziende e privati potranno partecipare a una manifestazione di interesse per gestire lo spazio per tre anni.