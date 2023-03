"Nuove telecamere Presto un tavolo con le categorie"

"Dovremo metterci a un tavolo con le categorie sul tema delle telecamere in uscita – ha ricordato i sindaco Pardini – che non devono essere viste come uno strumento destinato a penalizzare le attività, ma servono per dare ordine in una situazione che non sta evidentemente funzionando, così come ci sarà da verificare gli orari degli accessi di questi mezzi per capire se sono i migliori". Per il sindaco, però, sul tavolo c’è anche l’ipotesi di recuperare una intuizione del passato, lasciata colpevolmente morire, ovvero quella di un centro di unico per la consegna delle merci sullo stile di quello che fu il mai decollato Lucca Port, un’idea che invece trova applicazione altrove.

"Quello dell’ultimo miglio, che a Lucca deve essere paragonato al centro storico – ha aggiunto – è un tema che va ripreso. Il progetto di Lucca Port aveva una logica, dovremo partire dal capire cosa c’era di buono in quella ipotesi, ma il tema dello sviluppo di una logistica integrata è quantomai attuale. Dobbiamo incentivare i privati a ottimizzare la logistica per il trasporto merci in centro storico: la tecnologia ci offre tante possibilità e noi dobbiamo scegliere i sistemi più virtuosi che esistono in altre realtà europee e portarli a Lucca".

F.Vin.