Nuove strategie di promozione con Tapinassi

Proficuo incontro tra Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica e l’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini (nella foto). Il dirigente regionale è venuto a Lucca proprio in occasione dell’inizio del weekend pasquale, che si preannuncia da sold out in città e sul territorio della Piana, per l’arrivo di migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Un confronto sviluppatosi sulle strategie di promozione, ribadendo la stretta collaborazione tra le due realtà, oltre all’annuncio della volontà da parte dell’amministrazione di promuovere Lucca in autonomia alle più importanti fiere di settore, come comune capoluogo e come capofila dell’ambito territoriale della Piana.

“Negli ultimi mesi, oltre allo sviluppo del calendario di eventi per eliminare la cosiddetta bassa stagione – ha commentato l’assessore Santini – è stato profuso un grande impegno per incontrare tour operator e addetti ai lavori, al fine di strutturare un’offerta attrattiva di caratura internazionale. I trend, come ormai ben noto, sono sempre più incoraggianti e riteniamo queste sinergie preziose per un ulteriore salto di qualità prospettato e fortemente auspicato”. Proseguono le azioni di promozione territoriale da parte dell’amministrazione, che tramite una narrazione capillare, mirano ad esaltare i luoghi e la cultura cittadina, con la tangibile prospettiva di affermare Lucca e la Piana, grazie alla varietà dell’offerta proposta, come un riferimento turistico di livello internazionale.