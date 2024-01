Nuove residenze per anziani. Ecco le due strutture in grado di accogliere 120 persone

Inaugurato a Castelnuovo il nuovo complesso residenziale Residenze Garfagnana dedicato all’accoglienza delle persone anziane, gestito da Codess Sociale e situato in via Provinciale, 72, sul Piano Pieve. L’evento aveva anche l’obiettivo di far conoscere la residenza al territorio e rafforzare le relazioni con la comunità e le associazioni locali.

Sono intervenuti Alberto Ruggeri ed Erika Luzzo, rispettivamente presidente e responsabile tecnico Rsa e vice presidente di Codess Sociale, il sindaco Andrea Tagliasacchi, il direttore responsabile della Zona Distretto della Valle del Serchio dell’Asl Fabio Costa, il responsabile della Immobiliare di Carron spa, che ha costruito la struttura, Renato Minato, il consigliere regionale Mario Puppa, il fotografo TommasoTeora che ha allestito per l’occasione la mostra fotografica "Mi siedo, mi riposo, penso". Infine la benedizione da parte del parroco don Angelo Pioli, il tradizionale taglio del nastro tricolore e un rinfresco per i numerosi intervenuti, tra cui sindaci, amministratori, associazioni di volontariato, forze dell’ordine, medici e personale sanitario.

Il complesso residenziale Garfagnana è composto da due strutture denominate Apuane e Appennino, che possono accogliere complessivamente 120 persone.

"Residenze Garfagnana – ha aggiunto il sindaco Tagliasacchi – entra in rete con le altre strutture socio sanitarie del territorio della Valle (11 con 390 posti) per arricchire i servizi di cura e di assistenza al cittadino. La positiva sinergia tra pubblico e privato ha permesso di riqualificare un’area degradata, così come è avvenuto per un altro importante investimento effettuato nel centro storico nell’area di Fabbrica Abitare Castelnuovo. Questa nuova struttura è stata realizzata in un periodo segnato dalla pandemia e dalla crisi energetica. Un investimento significativo e coraggioso, ma anche un’opportunità che l’amministrazione comunale, in maniera trasparente, ha saputo cogliere al volo".

Dino Magistrelli