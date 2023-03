Nuove proteste per i canali “oscurati“

Continuano ad arrivare proteste e segnalazioni da varie zone della valle del Serchio che non ricevono alcuni canali televisivi e in particolare il malumore si evidenzia per la mancata ricezione di NoiTv, che da anni racconta le vicende della valle e che è diventata un riferimento per tante persone tra cui gli anziani.

Commenta una signora: "Noi Tv era il nostro appuntamento serale per avere alcuni anticipi di notizie che poi potevamo trovare più ampliate sui quotidiani, a cominciare da La Nazione. Invece ora è tutto silenzio. Ero poi appassionata alla trasmissione "I colori del Serchio" e anche per questo niente. Ogni tanto appaiono canali sconosciuti, in genere con tanta pubblicità, ma di cui poco e nulla mi interessa. Possibile che con la tecnologia di oggi non si riesca a riattivare o posizionare nuovi ripetitori?".

Intanto, come hanno informato i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri, che è anche componente della Commissione regionale Informazione e comunicazione, si è appreso che l’inghippo è sorto nel giugno scorso, con il riassetto del sistema radiotelevisivo e la conseguenza presa in carico di tutti i ripetitori da parte della ditta EI Towers Spa. Dopo di che molte zone della valle del Serchio si sono trovano scoperte. A questo punto le autorità competenti dovrebbero chiedere spiegazioni all’ azienda che è subentrata e anche chiarire meglio il contenuto del contatto di appalto. Può darsi che si tratti soltanto di qualche cavillo burocratico e formale. Intanto sembra che tale disservizio coinvolga per lo meno dieci mila persone, un numero enorme in relazione anche al totale della popolazione della Valle.

Dino Magistrelli