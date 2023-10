Nuove luci a led a Castelvecchio

Al via a Castelvecchio di Compito i lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’intervento, che prevede l’installazione di luci a led e la sostituzione di alcuni pali, riguarda un tratto di via di Tiglio e unodi via di Castelvecchio. Gli interventi proseguiranno in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio, in via Fillungo a Guamo, in via Fratina, allo stadio di Vorno, sulla via Romana Est e su altre viabilità.