Nuove asfaltature sulle strade periferiche Entro l’anno le luci al parco di San Vito

Dopo le nuove asfaltature in via Nazionale a Ponte a Moriano, stanno procedendo secondo programma stagionale i lavori di rifacimento del manto stradale delle viabilità comunali. Nei giorni scorsi è stato completamente sostituito l’asfalto della parte più orientale di via Pesciatina vecchia a San Vito. Nella prossima settimana gli interventi riguarderanno i tratti ammalorati di via di Tempagnano. L’amministrazione fa sapere anche di aver approvato l’illuminazione del parco giochi di via Simonetti a San Vito, vicino alla chiesa. Il progetto definitivo curato da Lucca Riscossioni e Servizi è stato appena approvato dalla giunta comunale e costerà 17.200 euro. “L’impianto sarà realizzato con sette lampioni montati su pali di acciaio di quasi cinque metri di altezza che porteranno corpi illuminanti led – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – a dicembre scorso sono stati installati i nuovi giochi e le attrezzature nelle due aree in cui è articolato il parco e adesso completiamo l’intervento con l’illuminazione che servirà sia a renderlo fruibile nelle ore serali ma anche più sicuro: un luogo di aggregazione e svago protetto. L’intervento sarà completato entro fine anno“.