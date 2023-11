Nuove asfaltature. Polemiche di Rontani

"Ribassi elevati, quello che è successo con la piscina comunale non è servito?". Sono le dichiarazioni dell’ex consigliere comunale Paolo Rontani sull’appalto per le asfaltature a Capannori. "Avevo segnalato sulla stampa i lavori non effettuati all piscina comunale, da parte della ditta appaltatrice, che aveva presentato un anomalo ribasso del 21,57%. Ne derivarono pochi interventi, si tratta di dati oggettivi, lasciati pure a metà, con una chiusura dell’impianto sportivo di ben due anni. Tanto che, la riapertura al pubblico di questo impianto nel settembre scorso, è stata possibile – scrive Rontani in una nota - solo per un anno".

"Mai avrei immaginato di leggere, nella determina 1375 dei giorni scorsi che l’appalto di lavori, relativi ad interventi sulla viabilità comunale ’attraverso la realizzazione di tratti di un nuovo asfalto’, viene attribuito ad una azienda di Frosinone la quale si avvarrà pure di un’altra, con sede legale a Caltagirone, in Provincia di Catania, perché ha vinto presentando un ribasso del 29,12%. Questa è un’offerta ancora maggiore di quella già vissuta per la piscina. Si spera che gli interventi sulle nostre strade dovranno essere realizzati nella piena sicurezza in tempi consoni e con la necessaria efficacia". In programma due tranche di asfaltature.

Sono iniziati da via di Piaggiori a Segromigno in Monte i lavori di asfaltatura che fanno parte di un nuovo ‘pacchetto’ di interventi per la sistemazione del manto stradale di alcune viabilità del territorio per il quale l’amministrazione Menesini ha investito 180 mila euro.

Le altre viabilità interessate dalla nuova ‘tranche’ di lavori sono via Stradone di Segromigno, via Nuova a Segromigno in Monte e via dei Masini a Marlia.

M.S.