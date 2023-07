Nuova vita per San Gennaro

Riqualificazione e valorizzazione del centro storico del borgo di San Gennaro, sulle colline capannoresi. La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica dell’opera che sarà realizzata con un finanziamento di 490mila euro proveniente da fondi Pnrr e che prenderà il via entro il 2023. "Proseguiremo l’opera di riqualificazione della frazione di San Gennaro iniziata con la pavimentazione in asfalto natura della via Ilio Menicucci e la metanizzazione del paese - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - una rigenerazione urbana che rientra nella valorizzazione dei borghi storici del nostro territorio che stiamo portando avanti da tempo. La riqualificazione di San Gennaro è finalizzata, in particolare, a migliorare l’accesso al paese e la sosta dei mezzi".

M.S.