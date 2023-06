Nuova vita per la Torretta Pronto il rilancio della collina

Un luogo unico, a livello paesaggistico e storico da valorizzare. E’ quello della collina di Porcari. Avamposto militare di importanza strategica enorme anticamente per l’avvistamento di truppe nemiche. Il "Casrtum", l’antico castello aveva una torre di segnalazione, da qui il nome "Torretta" che ancora oggi è dominante nell’etimologia locale. Sembra ci siano arrivati persino i longobardi. Trentamila metri quadrati di boschi e folta vegetazione completano una location che sembra fatta apposta per dividere il paese: la parte alta da quella bassa, con una densità di industrie tali da fare di questa realtà di pochi chilometri quadrati una delle zone più ricche dell’intera Provincia di Lucca. Lo spunto per riaccendere il dibattito su come sfruttare meglio questo...tesoro che è la collina, è stato determinato da una gara di tiro con l’arco, molto suggestiva. "La Torretta è diventata un campo da gara dove si sono sfidati molti arcieri in una disciplina che viene dalla notte dei tempi – ha commentato il sindaco Leonardo Fornaciari – molti i partecipanti che, arco e frecce in spalla, hanno gareggiato dentro il nostro polmone verde.

La Compagnia Arcieri di Lucca ha allestito una competizione denominata Hunter Field ovvero un vero e proprio percorso di caccia che ha visto la partecipazione di arcieri non solo dalla Toscana ma anche dalle Marche, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. La gara valeva come campionato italiano. La nostra Torretta è stata molto apprezzata da tutti per la naturalità e la sua bellezza. Certamente la sfrutteremo anche per altre iniziative". Fin qui il primo cittadino. In passato anche l’orienteering vi ha fatto tappa. Ma anche visite guidate, passeggiate e in futuro probabilmente concerti e manifestazioni culturali. In stand by c’è sempre, inoltre, il progetto sull’osservatorio astronomico che potrebbe sbloccarsi a breve.

Ma.Ste.