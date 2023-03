Nuova tappa nazionale del premio Racconti nella rete di LuccaAutori

Venerdì 31 marzo alle 18 sarà la libreria Libraccio (via de’ Cerretani 16r) la nuova tappa nazionale per il premio letterario Racconti nella Rete collegato al festival LuccAutori. Intervengono il presidente del premio Racconti nella Rete, Demetrio Brandi, e gli autori GianMarco Cellini, Stefania Salvi e Benedetta Scafa. Letture di Monica Menzogni. Con la partecipazione di alcuni ex vincitori del premio, amici e sostenitori del premio letterario. I vincitori del Premio Racconti nella Rete si daranno appuntamento per presentare l’antologia edita da Castelvecchi e la nuova edizione del premio letterario 2023.

Sarà l’occasione per incontrare il presidente del premio, Demetrio Brandi, da ventidue anni al timone del prestigioso premio letterario. Si parlerà del premio letterario e del festival LuccAutori, che ad ottobre a Lucca festeggerà la ventinovesima edizione. Tante le novità in cantiere, come la nuova immagine di copertina disegnata dall’illustratrice Margherita Allegri e una mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino nel centenario della nascita.

Il nuovo concorso è già iniziato nel sito www.raccontinellarete.it e terminerà nel prossimo mese di maggio. Possono partecipare alla 22^ edizione tutti coloro che hanno un racconto inedito, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggio. Non c'è limite d'età e tutti gli utenti registrati nel sito possono commentare i racconti in concorso. "Come avviene da oltre vent'anni - dice Brandi - la promozione del premio proseguirà nel 2023 con varie tappe nelle città italiane. Si tratta di una vetrina d'autore. Racconti nella Rete vuole essere un'opportunità di espressione e confronto fra aspiranti scrittori più o meno giovani, una sorta di agorà virtuale".