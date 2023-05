Nuova strada anti-tir Il “Parco di Sant’Anna“ esprime forti dubbi

Ieri sera l’Associazione Parco Sant’Anna ha organizzato un’assemblea per parlare dei cambiamenti in corso nel quartiere, in particolare della proposta dell’amministrazione comunale, di realizzare una nuova strada di scarico del carico pesante. “Un’ipotesi che ha suscitato numerose perplessità a causa della frattura che si verrebbe a creare con il parco fluviale, con un tracciato ipotizzato che passerebbe vicino a parchi giochi e campi sportivi. La strada infatti partirebbe da via Cavalletti fino a via de Gasperi, deviando il traffico verso la rotonda tra quest’ultima e viale Einaudi, già

notevolmente congestionata“.