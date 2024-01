Nuova strada a Botri. Continuano le polemiche: "Ci sentiamo traditi"

L’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio a giorni darà inizio alle opere connesse al progetto che prevede la costruzione di una strada in prossimità della Riserva Naturale dell’Orrido di Botri.

La notizia ha mobilitato, come si sa, il Comitato per la tutela dell’ambiente montano e della biodiversità della Val Fegana a della Val di Lima che ha formalizzato la richiesta di un incontro al sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, di recente eletto anche presidente della stessa Unione dei comuni. La lettera è stata indirizzata anche a tutti gli altri Enti interessati.

"Ci sentiamo profondamente traditi ed aggirati da chi espresso pareri senza aver mai i visto e conosciuto gli ambienti in cui sarà costruita la strada. – si legge in una nota del comitato - Le parole e le promesse per noi hanno un alto valore, così come la Tutela storica, culturale e naturalistica, ci sorprende essere gli unici portatori di tali valori".

I componenti il comitato vogliono chiedere al sindaco Michelini di assumersi le sue responsabilità, partecipando ad un evento pubblico, che dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile, per spiegare alla cittadinanza il motivo di tale scelta intrapresa.

"Signor sindaco Michelini - prosegue la lettera - Lei ha il dovere morale e civico di fermare l’inizio dei cantieri di un progetto che nasce all’insegna della superficialità e delle menzogne. Il Vincolo Paesaggistico che aveva il dovere di preservare, a cui era obbligato aldilà di qualunque opinione se ne possa avere dell’opera, andrà a deturpare, attraverso la costruzione di una strada di diversi chilometri come dichiarata intenzione dell’Unione dei Comuni, un patrimonio di tutti. Una Foresta che contiene e rappresenta la tradizione, la storia e la cultura delle popolazioni locali".

Nella stessa lettera il comitato incalza anche il Presidente uscente dell’Unione dei Comuni Remaschi, insieme al Presidente subentrante Michelini, di non iniziare i lavori e se già fatto di sospenderli, dichiarandosi pronto a percorrere eventualmente tutte le vie legali per denunciare il causato danno ambientale ed erariale già causato al territorio con scelte operative di questo tipo. La battaglia ripresa con vigore sembra farsi più dura.

Marco Nicoli