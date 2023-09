Nuova stagione dei “Giovedì culturali” a Lucca con "La Finestra"

Al via la nuova stagione dei "Giovedì culturali" dell’associazione "La Finestra" che andrà avanti fino a dicembre. Gli incontri del giovedì, con proiezioni di immagini, si svolgeranno nell’auditorium del Centro parrocchiale di Sant’Anna di via Fratelli Cervi con inizio alle 16. Un prologo è in programma sabato 23 settembre alle 17: l’Associazione "Amici del Villaggio del fanciullo" presenterà il musical "i destino" (con la regia di F. Cecchi). Giovedì 28 l’incontro con la dottoressa Ilaria Vietina sul tema: "Le passioni empatiche". Giovedì 5 ottobre il giornalista Paolo Mandoli sul tema: "Giornalismo e bufale, quale futuro per l’informazione". Giovedì 12 la professoressa Alessandra Trabucchi presenterà "I pittori impressionisti". Giovedì 19 Tommaso Centoni, medico chirurgo parlerà de "gli screening, l’importanza della prevenzione". Giovedì 26 il professore Piero Panattoni presenterà il libro: "Storie della Valle del Serchio". Quattro conferenze a novembre: il 9 la dottoressa Irene Bianchi presenterà "il canone estetico femminile nel tempo", il 16 il dottor Gabriele Calabrese parlerà di "Lucca vista dalle Mura, passeggiata virtuale con vedute, storie e aneddoti sulla città"; il 23 il dottor Paolo Tomei parlerà della "nascita di borghi nel territorio lucchese tra XII e XIII secolo" e giovedì 30 la dottoressa Alessia Del Tredici, fisioterapista, sul tema: "Il dolore, cosa è e come gestirlo".