Nuova sede di Sistema Ambiente I costi lievitano, il progetto sfuma

Protocollo Itaca per la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici, parametri "nzeb" (nearly zero energy building), isolamento termico per un migliore efficientamento energetico e potremmo continuare a lungo. Era il dicembre del 2020, quando gli allora vertici di Sistema Ambiente con l’allora assessore all’Ambiente Francesco Raspini presentarono il progetto per la nuova sede di San Pietro a Vico.

Da allora, però, qualcosa deve essere successo: non solo i servizi a ripetizione di Striscia la Notizia nella primavera scorsa, che proiettarono a livello nazionale le condizioni dello stabile acquisito nel 2018 da seguito del fallimento della Cipriano Costruzioni, e il cambio della guardia a Palazzo Orsetti. Qualcosa deve essere intercorso nella valutazione dei costi che la nuova struttura porta con sé. Accanto ai 2,150 milioni di euro spesi per l’acquisto della struttura, infatti, si prevedeva un altro milione al momento della firma del contratto per adeguare lo stabile, come spiegò nel 2018 l’allora presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani. Un milione che due anni dopo, ovvero alla presentazione del progetto del 2020, erano già divenuti circa 2,5. Da sommare ovviamente al costo di acquisto, per un totale vicino ai 5 miloni.

"La nuova sede di Sistema Ambiente – assicurò l’allora assessore all’ambiente Raspini – ci consentirà di ottimizzare ulteriormente il lavoro dell’azienda e offrire un servizio sempre più puntuale e sempre migliore".

Nel frattempo, vuoi per la guerra in Ucraina e relativa crisi energetica con aumento dei costi del materiali, vuoi forse perché non tutti i costi erano stati ricompresi, la somma totale viaggerebbe intorno ai 7 milioni complessivi. Cifre da far tremare i polsi, a maggior ragione mentre Sistema Ambiente cerca un nuovo socio privato con cui condividere il prossimo tratto di strada. Nelle scorse settimane, il primo campanello d’allarme, con la presidente Sandra Bianchi che ha pubblicamente dichiarato che erano al vaglio le valutazioni dei costi della nuova e discussa struttura.

Bianchi, interpellata dal nostro giornale, aggiunge nuovi particolari dando appuntamento per una risposta definitiva per il mese prossimo: "È in corso la procedura per l’individuazione del soggetto avente titolo a rilevare la partecipazione detenuta nella società dal fallimento Daneco Impianti e che il prossimo tentativo di vendita è previsto per il giorno 13 aprile. L’ingresso del nuovo socio comporterà sicuramente un confronto anche su questo punto. Siamo quindi convinti di poter avere entro il prossimo mese una fotografia precisa della situazione".