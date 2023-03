Nuova scuola, è realtà Aggiudicati i lavori

Opera attesa da decenni, visto che Altopascio è passato dai novemila abitanti del 1994 ai quasi 16 mila di oggi, con molte famiglie in più e quindi con l’esigenza di scuole più grandi. Come la Media. Il nuovo edificio sorgerà in via San Francesco d’Assisi (progetto da 7 milioni di euro, fondi PNRR) e sostituirà l’ormai anacronistico fabbricato di piazza Gramsci. Aggiudicati i lavori alla ditta che ha vinto la gara d’appalto: si tratta della rete temporanea d’impresa composta da Legnotek srl (Roma), Insel spa (Roma) e Iron e Steel srl (Latina). Saranno 450 gli studenti che potranno studiare nella futura nuova scuola di Altopascio: una struttura completamente accessibile e sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale. L’edificio potrà ospitare tutte e cinque le sezioni, rispetto all’attuale che ha spazi solo per quattro (la quinta è infatti attualmente accolta in altra sede). Ci saranno aule, laboratori, spazi polivalenti, studiati con criteri di sostenibilità e di accessibilità.

L’edificio verrà realizzato con strutture portanti in legno e fondazioni in cemento armato. "Altopascio cambia, cresce, va avanti - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei – e lo fa nel rispetto delle esigenze del territorio e dei cittadini. Con l’aggiudicazione della gara mettiamo un altro tassello nell’iter che ci porterà all’apertura del cantiere e poi alla realizzazione della struttura: un iter che viene da lontano, a dimostrazione di quanto sia lungo progettare e realizzare opere in Italia, ma che oggi ci porta a un passo dalla sua piena concretizzazione. Sorgerà in via Francesco D’Assisi dove si creerà un vero e proprio polo di socializzazione e aggregazione, accessibile, con una viabilità dedicata, percorsi pedonali, aree verdi in grado di riqualificare l’intero quartiere. La scuola, moderna e funzionale, è il mattone sul quale costruire la comunità, per i futuri cittadini".

A realizzare il progetto è stato lo studio Settanta7 di Torino, leader in Italia nel campo della progettazione e dell’architettura scolastica. Dopo aver espletato le immancabili pratiche burocratiche, si potrà finalmente aprire il cantiere.

Massimo Stefanini