Nuova scuola alla Scesta, il giorno X Questa mattina il taglio del nastro Ma è scontro in consiglio comunale

Movimentata riunione del consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria mercoledì sera, per discutere la mozione presentata dalle minoranze avente per oggetto l’apertura del nuovo plesso scolastico della Scesta. La consigliera Annamaria Frigo di Fratelli d’Italia ha esordito sottolineando che l’opposizione aveva richiesto il consiglio aperto alla popolazione, adducendo che nel precedente consiglio del 31 luglio scorso erano rimaste inevase numerose domande rivolte dai cittadini al sindaco e alla giunta.

La richiesta era stata però rifiutata dalla maggioranza e dal sindaco, il quale ha spiegato di ritenere di aver già esaurientemente sviscerato il punto messo all’ordine del giorno. "La questione - ha detto Michelini - è stata già ampiamente dibattuta nel consiglio aperto di luglio, in secondo luogo non si può convocare un consiglio aperto con una motivazione generica che non sia di interesse generale".

Spiegazione che non è stata condivisa dalla consigliera Frigo, nella convinzione che costruire la nuova scuola alla Scesta sia stata, a suo dire, una "scelta scellerata" alla luce del calo demografico che determina la mancanza di alunni (al momento sono solo 50 gli iscritti fra materna e primaria) che, sempre secondo la consigliera di FdI, potrebbe portare, nel prossimo futuro, alla chiusura del plesso del Capoluogo. "Non si è tenuto conto - ha dichiarato la Frigo - della sostenibilità del progetto e della ricaduta anti economica per il territorio, che per frenare lo spopolamento avrebbe bisogno di altri investimenti e di nuovi posti di lavoro".

Perplessità sono state avanzate anche dal consigliere Massimo Betti, il quale ha sostenuto che sarebbe stato meglio prevedere la realizzazione di un plesso centralizzato. Lo stesso sindaco Michelini, l’assessore ai Lavori pubblici Pacini e la consigliera delegata Agnese Benedetti hanno replicato a turno che la nuova scuola della Scesta è un edificio polivalente, funzionale anche per la Protezione civile. "Abbiamo reperito fondi nazionali e regionali - ha spiegato l’assessore e vicesindaco Pacini - che non potevamo stornare su altri lavori, ma la costruzione della scuola non ha gravato sul bilancio comunale".

"Dotare il territorio montano della Val di Lima di una scuola nuova, moderna e sicura - ha a sua volta commentato la Benedetti - significa nel contempo favorire il ripopolamento di tutta la zona, fornendola di un servizio essenziale". La nuova scuola della Scesta sarà inaugurata questa mattina, alle ore 10.30.

Marco Nicoli