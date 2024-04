Nuova presentazione per il libro dello chef Lucchesi

Il libro “C’era una volta un bimbo… storia, ricette e consigli del noto pasticcere barghigiano Paolo Lucchesi“, continua il suo viaggio letterario con l’incontro organizzato dal Circolo del Riccio e dalla Consulta dei Giovani di Castelnuovo che si terrà martedì 30 aprile alle ore 21,15 nella Biblioteca Civica D. Pacchi di Castelnuovo di Garfagnana. Il libro nasce dalla voglia di raccontare una storia fatta di famiglia e comunità e che comprende ben 50 ricette di pasticceria e consigli. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto al Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar di Te". Paolo Lucchesi classe 1964, è conosciuto come pasticcere ma per la prima volta si presenta in veste di autore. Il suo amore per la pasticceria nasce da lontano, quando la nonna Gelsomina lo coinvolgeva nella preparazione dei suoi dolci, secondo le ricette scritte a matita su un vecchio quaderno con le pagine ingiallite e la copertina nera. Attualmente Paolo porta avanti da oltre 40 anni, prima con suo fratello Fabio e poi con sua cognata Francesca, l’attività Pasticceria F.lli Lucchesi nel cuore di Barga.