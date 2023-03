Nuova organizzazione della sanità Fosciandora compatta dice ”no”

Il consiglio comunale di giovedì sera a Fosciandora, guidato dal sindaco Moreno Lunardi, ha segnato un non facile traguardo come quello della perfetta unità politica, raggiunta da tutti i consiglieri eletti sulla situazione della Sanità in Valle del Serchio. Tutte le mani dei presenti, infatti, si sono convintamente alzate in segno di approvazione di una mozione molto articolata sul tema più che caldo che, oltre a un crudo quadro delle attuali problematiche, contiene una serie di richieste finali.

Nella mozione, le istanze sono destinate a tutti gli Enti preposti alla ricerca di soluzioni per il mantenimento di un dignitoso e sicuro servizio sanitario, scrivono, che distingua oculatamente tra le aree poste in pianura e città, da quelle presenti in zone montane, tra l’altro contraddistinte da una viabilità particolarmente critica.

"La condizione delle strade e dei collegamenti viari, insieme appunto alla posizione geografica, hanno determinato la classificazione di molti paesi della Valle come appartenenti alla cosiddetta area interna - spiegano dall’amministrazione di Fosciandora - ordinamento specifico di appartenenza che impone scelte consone, superando alcune rigide impostazioni statistiche e aziendalistiche, visto che non possono esistere cittadini di serie A o di serie B e a tutti deve essere riservato pari trattamento. Le recenti e nuove linee guida della Giunta Regionale Toscana riguardo i servizi di emergenzaurgenza e assistenza primariacontinuità assistenziale si configurano di fatto come nuovi tagli ai servizi, con sostituzione in determinate circostanze del personale medico con infermieri professionalizzati, nonché con l’eliminazione in alcuni territori della guardia medica in orario notturno. Ciò rischia di inasprire le differenze territoriali e penalizzare pesantemente le aree periferiche come la nostra".

L’elenco delle priorità disattese nel tempo, poi, si allunga molto, rendendo la mozione una sorta di vademecum utilissimo per offrire a chi di dovere la chiara idea delle condizioni di criticità e disagio che il territorio assorbe e soffre da anni.

Il consiglio comunale di Fosciandora chiede, dunque, alla Conferenza dei Sindaci di continuare nell’affrontare la tematica sanitaria con estrema attenzione affinché si possa ottenere una discussione ampia ed allargata che porti a soluzioni condivise, al netto di ogni campanilismo, con voce decisa ed unitaria per rivendicare politiche sanitarie adeguate alle specificità della Valle del Serchio.

