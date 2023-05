Nuova Opera delle Mura Il Comune procede spedito

Nuova Opera delle Mura, il Comune va avanti. Dopo la chiusura in epoca Tambellini dell’ente che si occupava della manutenzione e della valorizzazione delle Mura, la giunta Pardini ribadisce l’intenzione di dare vita a un nuovo organismo che possa occuparsi in modo continuativo del principale monumento cittadino, a maggior ragione dopo le ultime lesioni e successivi crolli di un tratto del paramento nella zona di Porta S. Anna, dove l’intervento di ripristino è atteso da 25 mesi. Segno evidente che qualcosa, a livello della macchina comunale, non va come dovrebbe e senza considerare i numerosi problemi di manutenzione evidenziati nei giorni scorsi anche da Vivere il Centro Storico. La scelta di dare vita a un nuovo organismo è stata confermata ieri a margine della presentazione di Lucca Historiae Fest dall’assessore Remo Santini che ha la delega alle Mura. "Ne abbiamo riparlato anche in giunta – ha spiegato Santini – e l’intenzione è di andare avanti su questa strada, come ha dichiarato tempo addietro lo stesso sindaco. Il Comitato scientifico nominato un mese fa ha tra i suoi compiti proprio quello di studiare un modello di nuova Opera delle Mura che non ricalcherà però quello precedente: l’obiettivo di dare vita a un organismo ad hoc è confermato, anche se non sarà raggiunto nel breve termine".

Fabrizio Vincenti