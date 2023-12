Nuova farmacia e centro di aggregazione

Grande partecipazione e soddisfazione da parte dei cittadini del comune di Coreglia all’inaugurazione della nuova sede della farmacia Toti e dell’adiacente Centro di Aggregazione comunale, aperti nei locali dell’ex cinema, in piazza IV Novembre a Ghivizzano. La rinnovata struttura, tornata a disposizione dell’intera comunità, è stata intitolata alla memoria di Enzo Puccini e, al piano superiore, andrà ad accogliere anche alcuni studi medici, riportando così un servizio indispensabile per il territorio. L’inaugurazione è avvenuta la scorsa settimana alla presenza dei proprietari dei localizzi componenti del a famiglia Toti, che si sono prodigati fin dall’inizio per ristrutturare e restituire alla comunità questi spazi, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi, dei familiari di Enzo Puccini, anima storica di Ghivizzano, dell’architetto Loreno Bertolacci che ha seguito tutto l’iter del progetto e di tanti cittadini.

"La riqualificazione dei locali dell’ex cinema di Ghivizzano è un intervento importante per la cittadinanza – ha spiegato il sindaco Marco Remaschi -. Il ringraziamento più grande va rivolto alla proprietà, che ha creduto in questo progetto: la farmacia e gli studi medici sono sinonimi di servizi per la cittadinanza; il centro di aggregazione è sinonimo di vitalità, di coesione e di opportunità in più per il territorio".

Fio.Co.