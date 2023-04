Nuova data per il Nido Entro il 30 maggio saranno affidati i lavori

La data è il 30 maggio. In attesa che a livello civilistico la vertenza legale prosegua il suo corso con le richieste risarcitorie da parte del Comune di Capannori per l’ex asilo "Cosimo Isola", chiuso anni fa per gravi carenze strutturali, stanno per essere affidati i lavori, entro il 30 maggio appunto, per la realizzazione di quello nuovo. Prorogata l’originaria scadenza del 30 marzo per dare la priorità ai progetti più urgenti, a breve dunque gara di appalto ed entro l’estate si conoscerà il nome della ditta che seguirà l’opera con start al cantiere.

L’amministrazione Menesini ha ottenuto un finanziamento ministeriale di circa 2 milioni di euro, sarà ricostruito in via delle Ville nello stesso luogo dove ancora sorge l’asilo nido "Cosimo Isola". La nuova struttura per la prima infanzia sarà costruita dopo la demolizione dell’attuale durante la quale saranno salvate le parti recuperabili. Con il nuovo Nido saranno messi a disposizione della comunità altri 60 posti.

L’edificio avrà una superficie coperta di oltre 700 metri quadrati ed ospiterà tre sezioni per un totale di 60 bambini. Verrà realizzato con elementi in bioedilizia e sarà improntato all’efficienza energetica. L’accesso sarà mantenuto da via delle Ville con un parcheggio dedicato. Si prevedono spazi comuni, anche all’aperto, che consentiranno lo svolgimento di attività didattiche condivise tra le varie sezioni.

La struttura sarà circondata da un’ampia area verde. "Abbiamo deciso di ricostruire il nido di Lammari – mantenendo l’impegno che ci eravamo presi con la comunità ritenendo che i cittadini devono essere risarciti del danno che hanno subìto con la chiusura del “Cosimo Isola“ – nello stesso luogo ritenendolo il più adatto ad ospitare la nuova struttura e perché questo ci dà anche la possibilità di salvare alcune parti recuperabili - aveva spiegato prima della proroga l’assessore all’Edilizia scolastica, Francesco Cecchetti - così ci sarà una specie di continuità con quanto era stato costruito in precedenza. Ora finalmente ci siamo".

Massimo Stefanini