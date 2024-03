Nuova concessione per la zona della Iara

I cittadini castelnuovesi tornano ad appropriarsi regolarmente dei terreni demaniali nella storica zona della Iara, sulla sponda sinistra del fiume Serchio, all’altezza del rione di Santa Lucia. La Regione Toscana ha infatti concesso gratuitamente al Comune di Castelnuovo, per i prossimi 19 anni, con rinnovo ogni tre, porzioni dell’area appartenente al Demanio idrico dello Stato, per realizzare orti sociali e ricoveri attrezzi precari. E’ stata accolta la richiesta del sindaco Andrea Tagliasacchi al Genio Civile Toscana Nord per venire incontro alla popolazione a seguito della procedura, portata avanti dal Genio Civile e dalle autorità giudiziarie , che aveva fatto emergere, purtroppo, una situazione irregolare legata alla presenza di manufatti privi delle obbligatorie concessioni demaniali. "Con questo atto – spiega il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – provvederemo al rilancio di un’area storica del capoluogo garfagnino, da sempre utilizzata dalla cittadinanza per scopi agricoli, assumendone gli oneri della manutenzione e della sicurezza e stabilendo così un contatto diretto con il cittadino al fine del rilascio delle regolari concessioni. Un altro importante risultato ottenuto da questa amministrazione nell’ottica di restituire alla popolazione un luogo significativo per la memoria e l’identità locali". Grazie alla fattiva collaborazione tra l’Ufficio urbanistica e Edilizia del Comune di Castelnuovo e l’agronomo Stefania Poli, sono state individuate tre specifiche aree all’interno della Iara dove cittadini potranno costruire piccoli manufatti in legno con un massimo di 4 mq.

Dino Magistrelli