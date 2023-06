Nuova ambulanza dedicata a Mario Davini

Ciao Mario. Due semplici parole scritte sul retro dell’ambulanza (unità mobile di rianimazione, quindi un mini presidio sanitario viaggiante) inaugurata domenica scorsa a Montecarlo da parte della Misericordia di Montecarlo, al polo operativo e sede di località Fornace. C’era un paese intero o quasi. Sì, perché quando si annuncia un nuovo mezzo di soccorso è sempre un bene, un patrimonio della comunità e non solo.

Perché, come ha detto don Lorenzo che ha impartito la benedizione, dottori ed operatori possano far ritornare a casa dai loro cari persone bisognose di aiuto in un momento particolare. Ma questo taglio del nastro ha un significato doppio, legato a Mario Davini che è stato Governatore dell’Arcicofraternita per due decenni, scomparso due anni fa e che ha lasciato un vuoto incolmabile. Accompagnati dalla filarmonica locale, i volontari hanno scoperto il telo e presentato il mezzo, tecnologicamente all’avanguardia.

A tagliare il nastro Rosita Davini, la moglie di Mario con la famiglia. Presente anche il sindaco, Federico Carrara. Tutto in una settimana. Infatti sabato prossimo, primo luglio, andrà in scena un’altra manifestazione cara a Davini, la tavolata. Montecarlo si ritroverà a tavola in piazza d’Armi. Un modo per stare insieme.

Ma.Ste.