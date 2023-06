Nuova ambulanza a Montecarlo In ricordo di Mario Davini

Si avvicinano a grandi passi, due appuntamenti molto attesi per la Misericordia di Montecarlo, perché nel segno dell’ex Governatore Mario Davini, scomparso due anni fa. Il primo è per domani 25 giugno quando sarà inaugurata l’ambulanza medicalizzata dedicata a lui e che rappresenta senza dubbio uno strumento importante per il soccorso. Il programma è definito: alle 10,30 al polo operativo dell’Arciconfraternita, in località Fornace, ricevimento autorità ed associazioni, dalle 11,15 la consegna degli attestati, dalle 12 il taglio del nastro a cui seguirà un momento conviviale. A distanza di pochi giorni, sabato 1 luglio, la Tavolata: ormai il nome dice tutto. Un paese intero che si ritrova nella storica piazza d’Armi. Fu proprio Mario davini oltre venti anni fa a ideare questa manifestazione che ha avuto dei record difficilmente battibili, con 600 persone a cena. Esempio di inclusione, un modo per cementare ancora di più il senso di comunità che solo nei piccoli paesi ormai resiste. Prima la location era quella di via Roma e del centro storico. Adesso, anche per motivi organizzativi, si è preferito piazza d’Armi.

Queste sono due manifestazioni targata in maniera specifica Misericordia. Proseguono anche le altre iniziative nel frattempo che costituiscono il ponte fino a giungere a livello temporale alla festa del vino in programma da fine agosto e fino a metà settembre. A luglio la Bud Spencer e Terence Hill Celebration allo stadio, ad esempio, dal giovedì al sabato dal 13 al 16 luglio, dal 20 al 23 e dal 27 al 30, con l’omaggio ai due mitici attori del genere western. Film, cosplayer, la ricostruzione del saloon, la gara di salsiccia e birra e molto altro per serate dal divertimento assicurato, a cura del Montecarlo calcio.

Ma.Ste.