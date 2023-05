Nuova allerta meteo, dal Morianese l’appello a pulire il fiume

Un’altra allerta meteo che, in particolare dopo i fatti dell’Emilia Romagna, fa paura: il bollettino emanato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, parla di rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico, con possibilità di temporali e forte vento, e scatta dalle ore 13 di oggi. L’allerta è di colore ‘arancione’ per il Casentino, la Romagna toscana e la Valtiberina e di colore ‘giallo’ per il resto delle province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Lucca.

Quelle immagini di quanto avvenuto in queste ore in Emilia – case allagate dalla furia di pioggia e fiumi con migliaia di sfollati – fanno male. E fanno riflettere, qualcuno anche in modo molto “operativo“.

“Per evitare che quello che sta accadendo in Emilia succeda anche qui da noi non ci possiamo più permettere di stare a guardare – dice Marinella Poli, che per tanti anni ha guidato il comitato del Morianese –. Sono anni che segnalo il fatto che il fiume è abbandonato a se stesso. Basta sporgersi dal ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa per rendersi conto in che condizioni sia, con un rigagnolo d’acqua, per ora, che cerca di farsi largo tra cumuli di terra e una quantità spaventosa di alberi. Il fiume deve ritrovare il suo letto naturale libero per poter defluire, e gli argini vanno consolidati altrimenti siamo tutti a rischio, nel Morianese e non solo “.

“Ho contattato il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – fa sapere Marinella Poli – e lui mi ha detto che ormai la questione è di pertinenza del Genio Civile della Regione. Di chiunque sia è bene non restare a guardare, abbiamo davanti mesi, prima dell’autunno, in cui possiamo fare qualcosa per evitare il peggio, con questo clima che pare impazzito e che ci fa vivere in costante situazione di allerta“.

L.S.