Nuova allerta gialla dalle 20 alle 24 di oggi in tutta la Toscana La Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti in Toscana, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'appennino. Venti rinforzati e mari mossi-molto mossi. Validità dalle 20 alle 24.