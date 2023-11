Nuova allerta arancione. Piogge forti e temporali

Oggi è il sesto giorno con ‘criticità arancione‘ dal 19 ottobre, ovvero in 14 giorni. Le perturbazioni si susseguono sulla provincia di Lucca lasciandoci una traccia di allagamenti, frane e danneggiamenti vari. Dal pomeriggio di oggi il pericolo riguarda soprattutto il reticolo idraulico minore, con fenomeni di instabilità di versante, significativi ruscellamenti superficiali, aperture di voragini per fenomeni di erosione e possibilità di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree limitrofe. Rischio dunque di nuovi allagamenti dei locali interrati e di quelli posti al piano terra lungo vie potenzialmente interessate dai deflussi idrici, con danni e allagamenti a singoli edifici o interi centri abitati.

Sul fronte pioggia le previsioni meteo indicano precipitazioni inizialmente sul nord-ovest, in intensificazione dal primo pomeriggio quando potranno assumere carattere di rovescio o di temporale, anche di forte intensità. Cumulati medi intorno a 100 millimetri sull’Appennino Tosco-Emiliano, ovvero Garfagnana e Valle del Serchio, leggermente inferiori sulla Piana di Lucca e intorno a 40-60 millimetri sulla costa. Cumulati massimi fino a 150-200 millimetri o localmente superiori sulla Garfagnana, fino a 100 millimetri o localmente superiori sulla città e la pianura circostante e fino a 50-70 millimetri sulla costa. Previsti anche temporali e forti raffiche di vento da sud. Da seguire il Serchio e in generale i corsi d’acqua maggiori per la possibilità di significativi innalzamenti dei livelli idrometrici.

Intanto il mese di ottobre si è concluso con un totale di 382,4 millimetri di pioggia sulla città di Lucca, piazzandosi al terzo posto dei più piovosi dal 1916.

